Партия Пенсионеров призывает противодействовать эйджизму

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Сегодня для всех очевидно, что требование Партии Пенсионеров о необходимости активно противодействовать массированной атаке на авторитет людей старшего возраста, сформулированное накануне парламентских выборов в 2016 году, было полностью проигнорировано депутатами.

Партия подчеркивала, что современное телевидение, кино и реклама ассоциируют старость исключительно с депрессией и ограниченными возможностями. От этого в сознании молодежи формируются стереотипы восприятия пожилых людей как бедных, одиноких, больных и тех, с кем поступают несправедливо.

«Старость», «уровень дожития» и многие другие слова зачастую звучат оскорбительно по отношению к людям, заслужившим своим трудом уважение и почет. Мы видим, что с каждым годом возрастная дискриминация по отношению к пожилым людям только усиливается. Обеспечив себе комфортную старость, нынешние депутаты за пять лет работы так и не нашли времени и желания побеспокоиться о правах остальных сорока с лишним миллионов российских пенсионеров.

Председатель правления регионального отделения Партии Пенсионеров в Рязанской области Наталья Рубина:

Печально, что сегодня нам приходится все чаще слышать и использовать в своем лексиконе слово «эйджизм». Родилось это понятие в Англии и означает дискриминацию человека по возрасту. Но активно пользуются этим термином в нашей стране. В стране, где всегда уважали пожилых людей, относились к ним трепетно, впитывали их несомненный жизненный опыт. Что-то произошло с обществом. Как оно могло заразиться этими негативными стереотипами в отношении старших? Даже на конституционном уровне допустимы только два понятия, связанные с людьми, миновавшими большую часть своего жизненного пути: пожилые люди и старшее поколение. Ни о какой старости речи в главном государственном документе нет.

Старость, по определению русского лексикографа Ожегова, — это физический износ организма. Пенсия же, с которой по непонятным причинам ассоциируют старость, — это заслуженный отдых за установленный государством стаж. Понятия эти параллельны. Не всегда старость наступает с уходом человека на пенсию. Партия Пенсионеров неоднократно обращала внимание работодателей на то, что категорически нельзя путать эти два понятия. Человек и в 70 лет и старше способен оставаться для государства и общества полезным. Если он хочет и может продолжать трудовую деятельность, надо предоставить ему эту возможность. Умудренный жизненным опытом, он еще многому научит молодых специалистов. Именно поэтому мы выступаем сегодня за возрождение и развитие института наставничества. И именно поэтому в нашей партийной программе говорится о самостоятельном принятии решения каждого гражданина о выходе на пенсию, по истечении обязательного трудового стажа.