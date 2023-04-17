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Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Партия «Новые люди» добивается справедливости для 89-летней рязанки

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Скриншот из видео в группе Новые люди | Рязань и Рязанская область ВКонтакте

Партия «Новые люди» взяла на контроль ситуацию с условиями проживания 89-летней жительницы Рязани. Подробности сообщает группа Новые люди | Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

Юлия Ивановна Нестерова пережила годы Великой Отечественной войны и имеет соответствующий статус «ребёнок войны». Она живёт в квартире на верхнем этаже дома №34 корпус 1 на улице Черновицкой в Рязани. Квартиру заливает, пожилая женщина обращалась во все инстанции — от жилинспекции до судов, однако решить проблему так и не удалось.

Юлия Ивановна рассказала, что крышу капитально отремонтировали, но это не помогло: вода всё ещё просачивается через стены и потолок. Однажды у неё даже взорвался бытовой прибор из-за попадания воды в розетку.

Помощь пенсионерке решили оказать «Новые люди». Когда они пришли в квартиру Юлии Ивановны, их охватило чувство безысходности. Партийцы зафиксировали условия проживания женщины и направили материалы в правоохранительные и надзорные органы.

Депутат Рязанской областной думы от партии «Новые люди» Вадим Польевтов рассказывает, что ЖКХ – очень сложная и зачастую болезненная тема, на которую влияет множество факторов. Основным из них депутат назвал некачественную работу управляющих компаний.

Вадим Польевтов: «Эту ситуацию я беру на свой контроль. Наши юристы изучат материалы этого дела. Направим все необходимые запросы, будем поднимать тему в региональном заксобрании»

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