Воскресенье, 24 сентября, 2023
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Парламент Канады приветствовал бурными аплодисментами Зеленского и ветерана СС

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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в 1-й украинской дивизии, известной как дивизия СС «Галиция», пишут «Известия».

Зеленского и Ярослава Хунку встретили бурными аплодисментами, канадские политики, во главе с премьер-министром страны Джастином Трюдо, приветствовали их стоя.

Дивизия СС «Галиция/Галичина» образована в 1943 году. Нацистской Германии в её составе служили жители Западной Украины. Среди них оказался Ярослав Хунка, эмигрировавший в Канаду после окончания Второй мировой войны.

По данным западных СМИ, Хунка поддерживает ВСУ.

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