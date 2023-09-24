Парламент Канады приветствовал бурными аплодисментами Зеленского и ветерана СС

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал 98-летнего украинского националиста, служившего в 1-й украинской дивизии, известной как дивизия СС «Галиция», пишут «Известия».

Зеленского и Ярослава Хунку встретили бурными аплодисментами, канадские политики, во главе с премьер-министром страны Джастином Трюдо, приветствовали их стоя.

Дивизия СС «Галиция/Галичина» образована в 1943 году. Нацистской Германии в её составе служили жители Западной Украины. Среди них оказался Ярослав Хунка, эмигрировавший в Канаду после окончания Второй мировой войны.

По данным западных СМИ, Хунка поддерживает ВСУ.