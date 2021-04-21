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Среда, 21 апреля, 2021
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Памятник Остапу Бендеру установят в Рыбинске Ярославской области

Елена Лобанова
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Во вторник, 20 апреля, на городском совете в Рыбинске решили установить памятник Остапу Бендеру. На той же встрече и выбрали местоположение для арт-объекта «Ладья». Об этом сообщают «Рыбинские известия«.

Проектом займутся скульпторы компании «Арт-Студия». На совете решили установить памятник, повторяющий вступительные кадры фильма «12 стульев». Большинство проголосовали за скульптуру, где Остап входит в Старгород и встречает уличного мальчишку. 

Эти кадры Гайдай снял на подъеме от Волги на Стоялую. Именно здесь и планируют установить скульптуру. 

Арт-объект «Ладья» решили разместить на Усть-Шексне. При этом сам проект пока не утвердили, а отправили на доработку.

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