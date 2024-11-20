Памятное мероприятие в честь 150-летия Ряжско-Вяземской железной дороги прошло на станции Ряжск

Сегодня на станции Ряжск Рязанской области прошло памятное мероприятие, посвященное 150-летию открытия движения по Ряжско-Вяземской железной дороге. В нем приняли участие сотрудники и ветераны стальной магистрали, представители районной власти, студенты-железнодорожники и школьники. В Ряжск прибыл специальный праздничный поезд с делегацией из Тульской области.

На привокзальной площади состоялся митинг, посвященный исторической дате. Участники мероприятия возложили цветы к памятнику героям-железнодорожникам Ряжского узла и мемориальным доскам генералу М. Скобелеву и ученому И. Мичурину. Кроме того, пассажиры праздничного поезда посетили музей железнодорожного транспорта станции Ряжск. В честь праздника его фонды пополнились новыми экспонатами. В дар музею от Рязанского и Тульского территориальных управлений Московской железной дороги передали патефон с грампластинками и стальную шпалу производства 30-х годов XX века.

Памятные мероприятия, посвященные 150-летию Ряжско-Вяземской железной дороге, которая проходила по территории современных Рязанской, Тульской, Орловской, Калужской и Смоленской областей, стартовала на МЖД 13 ноября. Каждую среду специализированные поезда, пассажирами которых являются ветераны-железнодорожники, студенты и школьники, следуют по праздничным маршрутам, делая остановки на станциях, связанных с историей железной дороги.