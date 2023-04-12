Ожирение у детей. Кто виноват?

Как не прискорбно осознавать, но число детей, страдающих ожирением, растет с каждым годом. Причем многие родители и сами дети не знают и не хотят знать о своем диагнозе. Особенно сильно выделяется группа детей детсадовского возраста, за жизнь которых отвечают родители. Лишние килограммы становятся для детей началом пути к проблемам со здоровьем. Вместо того, чтобы с раннего возраста следить за рационом, родители, сами того не замечая, нарушают все правила здорового питания и вырабатывают у ребенка вредные привычки.

Основными факторами риска сегодняшней ситуации можно выделить неправильное питание и отсутствие физической нагрузки, в которой нуждается любой организм, а особенно детский. Организм ребенка только формируется, и его будущее зависит от культуры питания и физической активности. Конечно, ожирение имеет наследственную предрасположенность, но, по мнению специалистов, вероятность его развития в плотную зависит от образа жизни ребенка.

Родителям очень трудно оградить свое чадо от вредной еды, которую рекламируют повсюду. Не хватает знаний, но главное — не верят во вред этой еды. А некоторые даже используют такие продукты в качестве поощрения. А в выходные дни посещают кофе целой семьей и едят коллективно и с удовольствием, показывая пример своим детям. Конечно, производители фасфудов постарались, чтобы было вкусно. Спасибо усилителям вкуса и прочим химическим добавкам, они сделали свое дело. Но нельзя забывать, что все модификаторы не только способствуют перееданию, так как повышают аппетит, но и являются канцерогенами.

Ожирением детей считается состояние, когда масса тела ребёнка превышает возрастно-ростовой норматив на 15% и более. Если ребёнок имеет лишний вес, то необходимо консультация эндокринолога, а возможно, уже и диетолога. Специалисты реально могут помочь этой проблеме на ранней стадии, пока не коснулось серьезного гормонального нарушения. Проведя антропометрию, доктор предоставит профессиональную оценку или консультацию того, что нужно делать.

Основная задача родителей — адекватно оценивать состояние здоровья своего ребенка и вовремя реагировать на любые отклонения от нормы. В детских садах и школах дети своевременно проходят возрастную диспансеризацию, что способствует предотвращению развития ряда заболеваний или обнаружения их на ранней стадии. Регулярное прохождение комплексной диагностики устраняет множество рисков, но не снимает ответственность с родителей за состоянием здоровья их детей.

Всем родителям хочется, чтобы их дети были здоровыми, росли и активно развивались. Но, хотеть этого мало, нужно вовремя посещать и выполнять рекомендации специалистов.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна