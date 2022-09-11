Отсутствие ориентации в пространстве у детей дошкольного возраста: как определить недуг и бороться с ним 

В первые годы жизни ребёнку важно пройти шаг за шагом все этапы становления, ведь именно в этот период закладывается фундамент основных навыков. Согласно статистике, большой процент нарушений у детей приходится на отсутствие или частичное понимания малышом ориентации в пространстве.

За консультацией по данному вопросу корреспондент 7info обратился к практикующему логопеду Ольге Гулимовой. Уроженка Рязанской области закончила РГУ имени С. А. Есенина по специальности логопедия, в течение двух лет работала в центре Марии Черняк, также в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Впоследствии Ольга перебралась в Санкт-Петербург в коррекционный центр Анны Белик, получила опыт в реабилитационном центре «Логопрогноз», освоила новые методики и уже более 5 лет помогает детям с речевыми нарушениями. Ольга не только дала разъяснения, но и привела примеры различных упражнений, способствующих положительному формированию восприятия и поведения у детей дошкольного возраста.

Общие понятия

Пространственное восприятие формируется с самого рождения в три этапа:

Понимание границ своего тела, то есть умение владеть телом, координация движений. Годовалый малыш сознательно может показать, где находятся глаза, рот, нос, рука, нога. Пространство по отношению к другим – это понимание того, что рядом с тобой. В возрасте до трех лет в обиходе начинают использоваться фразы «иди ко мне», «иди туда», «иди сюда». Следующая фаза (от 3 до 7 лет) формирует; понимание, кто стоит «первый», кто находится «между» одним объектом и другим, «за» объектом, что находится «вверху», «внизу», «далеко», «близко» и так далее; Квазипространство – это временные промежутки (время года, месяц, час, день, ночь).

Чем опасны пространственные нарушения?

Пространственные нарушения первого этапа (связанные с границами тела) в первую очередь характеризуются слабым тонусом и моторикой, проблемами с вестибулярным аппаратом. Это неуклюжесть, ребёнок с таким нарушением часто спотыкается, травмируется. В будущем на бытовом уровне у него наблюдаются простые затруднения с координацией (ребнку сложно налить чай, отрезать хлеб и совершать другие бытовые действия).

Пространственные нарушения второго этапа (понимание пространства по отношению к другим) приводят с дисграфии (частичному нарушениюпроцесса письма) и дислексии (нарушению способности к овладению навыков чтения). Все это ведет к затруднениям при разговорной речи. Предлоги формируют понимание пространства, если у ребенка нет осознания, как их использовать, то речь становится несвязная, рваная. Это диагностируют как ОНР – общее недоразвитие речи.

Пространственные нарушения третьего этапа (квазипространство) – одна из причин неуспеваемости в математике, так как понимание в числовых эквивалентах «больше» и «меньше» формируется именно отсюда.

Причины появления пространственных нарушений у ребенка

Что именно дает толчок к пространственным нарушениям? Одной из главных проблем указывают отсутствиеткак такового периода ползания у ребенка. То есть когда ребенок сначала лежал, потом начал садиться, затем быстро начал ходить. Ползание – важный этап формирования вестибулярного аппарата и работы межполушарных связей. Если в этом периоде произошло отклонение от нормы, то может произойти собой нарушения во всех фазах пространства.

Как выявить нарушения на раннем этапе?

Попросите выполнить ребенка упражнение «бревнышко»: положите его на ровную поверхность (лучше на ковер), руки и ноги должны быть ровно вытянуты вдоль тела. В таком положении ребенку необходимо «прокатиться» из одной точки в другую (на расстоянии 1,5 м). Посмотрите, как будет проходить этот процесс: если малыш прокатился ровненькоь «бревнышком», никуда не скатываясь (ни в бок, ни вверх), – это значит, что ребенок чувствует свое тело. Если же вы наблюдаете отклонение от прямой, еслитверхняя часть тела движется неравномерно с нижней (ноги не успевают за движением рук) – это признаки нарушения, ребенок плохо чувствует границы своего тела.

Можно воспользоваться еще одним упражнением: ребенок должен находиться в положении лежа, попросите на счет три поднять правую руку и левую ногу. Детям с пространственными нарушениями эта нехитрая манипуляция дастся сложно.

Как помочь осознать границы тела?

Очень часто малыш может с легкостью ответить на вопросы, где потолок и где пол в отличие от вопросов, где заканчивается нога или рука. Ниже представленный комплекс направлен на корректировку и фиксацию осознания границ тела. Задействованы все составляющие: голова, туловище. Во время «катания» фокус направлен на длину и ширину конечностей, что немаловажно.

прощупывайте руку малыша от плеча до окончания пальчиков (допускается выполнение как с открытыми глазами, так и с закрытыми: ощущения и восприятие более яркие), это же упражнение можно проделывать с ногами.

для спины применяют рисунки геометрических фигур (обводить контур бумажной заготовки).

завернуть ребенка в плотный плед и покатать по полу (на формат теста и скалки)

Профилактика в игре

Существуют задания для дошкольников и детей начальных классов по квазипространству:

графический путь (используя указатели направления вправо, влево, вниз, вверх прорисовать путь на листке бумаге);

крестики-нолики;

морской бой.

Есть упражнение, которое можно прорабатывать с детьми в возрасте от 3-х лет: разложить отдельные части какого-то объекта, например, листочки, стебель, цветение, корень, ягоды (можно вырезать из бумаги) и попросить ребенка показать, что было сначала, разложив детали по порядку. Ребенок с нарушением квазипространства не сможет воспроизвести последовательность.

Топ обязательных упражнений в помощь родителям

Прыжки. Обращайте внимание на то, как ребенок прыгает: может ли он прыгать на одной ноге, как он спрыгивает с какой-то поверхности.

Мяч. Задействуйте мяч: перекатывание мяча (используйте разные размеры мячей), перебрасывать, с отскоком на пол (с того моменты, как ребенок сел) – упражнения на координацию, межполушарное взаимодействие, внимание.

Беговел, самокат, велосипед не исключайте из жизни ребенка, приобщайте его к этим транспортным средствам. Поездки направлены на координацию движений.

Активности на детской площадке: висеть на турнике, залезть на шведскую стенку, подъем и спуск со ступенек, преодоление преград, веревочные парки.

Порвать газету, картон, бумагу – упражнения на силу (для каждой поверхности применима различная сила, определенный уровень нажатия), ощущение поверхности.

Рисовать пальчиками краской – для моторики (двигательная активность), ощущение поверхности.