Вторник, 13 июня, 2023
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Отрицательное влияние алкоголя

Татьяна Проводина
Image by jcomp on Freepik

Ни для кого не должно быть сюрпризом, что употребление слишком большого количества алкоголя может быть вредным для человека — конечно, определение «слишком много» может варьироваться, да и давно известно, что безопасная доза алкоголя — это полное отсутствие алкоголя, т.е. нет безлопастных доз.

Вот некоторые из наиболее распространенных негативных последствий для здоровья от чрезмерного употребления алкоголя, а также веские причины отказаться от потребления алкоголя:

— заболевания печени, включая цирроз и опасную для жизни печеночную недостаточность, требующую трансплантацию печени;

— более высокий риск высокого кровяного давления, сердечной недостаточности и деменции;

— более высокий риск некоторых видов рака, в том числе рака пищеварительного тракта (включая рак толстой кишки), молочной железы и печени;

— более высокий риск травм, особенно в результате вождения в нетрезвом виде и падений — убийства и самоубийства также часто связаны с алкоголем

— ошибки в суждениях. Например, люди в состоянии алкогольного опьянения могут вести рискованное сексуальное поведение или употреблять другие наркотики;

— более высокий риск депрессии, тревоги и зависимости, что, в свою очередь, может повлиять на способность устанавливать и поддерживать социальные отношения и занятость;

— отравление алкоголем — многие люди не понимают, что, если выпить достаточное количество алкоголя за короткий промежуток времени, это может привести к летальному исходу;

— фетальный алкогольный синдром — алкоголь может повредить развивающийся мозг ребенка и вызвать другие аномалии развития.

Употребление алкоголя влияет не только на пьющего человека, так как может вызвать проблемы со здоровьем, но и у его семьи, друзей, коллег и работодателей.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Серёгина Александра Владимировна

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