Открыть свой бизнес может каждый

10 октября стартует бесплатная обучающая онлайн-программа по социальному предпринимательству для граждан с инвалидностью «Без границ».

Обучающая программа организована Центром «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Принять участие в бесплатном обучении могут лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, речи, с комплексом перечисленных нарушений и с иными заболеваниями, кроме нарушений интеллекта.

В рамках программы каждый участник при поддержке экспертов и наставников акселератора разработает или усовершенствует свой собственный социальный бизнес-проект, получит консультации и помощь федеральных бизнес-экспертов. Мероприятия будут проходить в формате вебинаров и онлайн-консультаций состоятся в период 10 октября — 9 ноября.

Для участия необходимо пройти регистрацию.