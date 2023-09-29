Пятница, 29 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Открыть свой бизнес может каждый

7info 2

10 октября стартует бесплатная обучающая онлайн-программа по социальному предпринимательству для граждан с инвалидностью «Без границ».

Обучающая программа организована Центром «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Принять участие в бесплатном обучении могут лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, речи, с комплексом перечисленных нарушений и с иными заболеваниями, кроме нарушений интеллекта.

В рамках программы каждый участник при поддержке экспертов и наставников акселератора разработает или усовершенствует свой собственный социальный бизнес-проект, получит консультации и помощь федеральных бизнес-экспертов. Мероприятия будут проходить в формате вебинаров и онлайн-консультаций состоятся в период 10 октября — 9 ноября.

Для участия необходимо пройти регистрацию.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации