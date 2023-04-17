Отключение отопления, подготовка к пожаропасному сезону и уборка Рязани стали темами рабочего совещания в городской администрации

В Рязани начнут постепенно отключать отопление в домах со следующего понедельника. Об этом сообщила мэр Елена Сорокина на рабочем совещании с руководителями структурных подразделений. Синоптики прогнозируют в течение недели среднесуточную температуру воздуха на уровне плюс 8 градусов. Постепенное отключение минимизирует возникновение аварийных ситуаций.

Спасатели Рязани сообщили об участившихся палах сухой травы — за прошлую неделю зафиксировано больше 30 возгораний. Сотрудники Дирекции благоустройства начали опахивать территории вдоль лесополосы в Солотче. В областном центре в ближайшее время объявят пожароопасный сезон.

Бригады Дирекции благоустройства продолжают благоустраивать территории. Каждый день вывозят смет и грунтовые наносы с дорог, убирают мусор, моют и красят ограждения. На прошлой неделе началась расконсервация фонтанов. Текущий ремонт мемориалов и городских кладбищ завершится до майских праздников. С начала апреля с дворовых территорий, зелёных зон и общественных пространств Рязани вывезли 1200 кубометров мусора.

Контрольно-аналитическое управление мэрии продолжает рейды по пресечению незаконной торговли в городе и несанкционированной парковки на газонах. На минувшей неделе за заезд на зелёную зону составили 150 актов, за незаконную торговлю — 56.

Градоначальник отметила улицу Новосёлов среди мест с «процветающей» уличной торговлей. Елена Сорокина отметила, что это нарушает благоустройство и мешает жителям: машины продавцов занимают тротуар и часть зелёной зоны, а территория сильно замусоривается. Глава администрации поручила усилить контроль за этим участком.