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Вторник, 28 сентября, 2021
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Отец застреленного жителя Иванова учинил буйный скандал в суде

Никита Брыкин
Отец застреленного жителя Иванова учинил буйный скандал в суде

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Очередное заседание по делу Анатолия Грудистова было прервано из-за нарушения общественного порядка отцом убитого Фазиля Балаева, пишет Ivanovo News.

Ранее суд приговорил Анатолия Грудистова к 8 годам лишения свободы за убийство молодого человека у клуба «Рокко» в Иванове. Потерпевший и сторона обвинения считают приговор слишком мягким, а защитники и подсудимый – незаконным.

В понедельник должны были озвучить апелляционные жалобы и представления на предыдущий вердикт по уголовному делу.

Однако сначала потерпевший начал использовать нецензурную брать в зале суд. После этого был объявлен перерыв. Некоторое время спустя представители Балаева попросили отложить заседание из-за плохого самочувствия потерпевшего. Наконец, мужчина продолжил скандалить в судебном фойе. В итоге на место прибыли полицейские, что не успокоило потерпевшего, который стал выкрикивать угрозы в адрес присутствующих. Полиция забрала скандалиста в отделение.

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