Отчим на протяжении 18 лет издевался и избивал приемную дочь

Возбуждено уголовное дело в отношении отчима Сергея Симонова, которого обвиняют в истязании над своей семьей, пишет Telegram-канал SHOT.

Сбежавшая от изверга приемная дочь, рассказала, что злоумышленник издевался над ней на протяжении 18 лет.

«Он меня по голове очень сильно пинал. Прям пятками в голову бил. Ужас какой, это реально больно!» – пояснила жертва.

По ее словам, мужчина регулярно приставал к ней, трогал за интимные места. При этом он мучил всю семью — жену и восьмерых детей он жестоко избивал и морил голодом.

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Когда одной из дочерей исполнилось 18 лет, отчим сделал ее своей любовницей. Он объявлен в розыск.