Понедельник, 23 сентября, 2024

От -3 до +20: в Рязанской области готовятся к мощному температурному перепаду

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от Freepik

ГУ МЧС России по региону обнародовало прогноз погоды на вторник, 24 сентября. Согласно сообщениям синоптиков, Рязанскую область в этот день ожидается мощный температурный перепад.

В ночные часы столбики термометров опустятся до 0 градусов. Местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Днём воздух прогреется до +20 градусов. Таким образом, температурный перепад за сутки может составить 23 градуса.

В целом же ожидается лёгкая облачность, без осадков. Ветер юго-восточного направления с небольшими порывами от 3 до 8 м/с.

В МЧС напомнили: в лесах региона по-прежнему сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. Ранее редакция 7info напомнила, как вести себя в условиях пожароопасного периода, чтобы своими действиями не спровоцировать ЧП.

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