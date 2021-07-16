Освещение в рязанском ЦПКиО заработает с 20 июля

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Депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов проверил, как подрядчик делает современную систему освещения в ЦПКиО Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Работы должны были завершиться 15 июля, но пока сделали только 97% плана. Представитель дирекции благоустройства города отметил, что не имеет замечаний и претензий.

По словам руководителя подрядной организации Вадима Трайдакало, в парке поставили 290 световых опор трех типов. Освещение включали в тестовом режиме 10-12 июля, с 20 числа свет в парке будет постоянно.

Андрей Глазунов рассказал, что ему понравился современный дизайн световых конструкций, а также то, что подрядчик посеял траву.

— В дальнейшем хотелось бы, чтобы в парке появились и зоны wi-fi для более комфортного отдыха рязанцев, — заявил депутат.