Остатки деревьев, не вывезенных из рязанских лесов после пожаров 2010 года, способствуют быстрому распространению огня

Горят одновременно лес и торфяники, на которых он стоит. Об этом сообщил противопожарного отдела российского Гринпис Куксин.
Пожар происходит на территории, где леса горели 12 лет назад. Точные причины возникновения возгораний пока неизвестны. Но с учётом отсутствия гроз пожары, скорее всего, произошли по вине людей. Жара, сильная почвенная засуха и ветер усугубляют ситуацию. Об этом сообщает Гринпис России.
Дым от рязанских горящих лесов дошёл до Москвы. По данным сайта IQAir, пик повышения содержания мелких взвешенных частей в столице пришёлся на 7 утра 18 августа. Сейчас концентрация PM2.5 в воздухе Москвы в 1,4 раза превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.
Концентрация PM2.5 в воздухе Рязани сейчас в 2,8 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.