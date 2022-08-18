Остатки деревьев, не вывезенных из рязанских лесов после пожаров 2010 года, способствуют быстрому распространению огня

Горят одновременно лес и торфяники, на которых он стоит. Об этом сообщил противопожарного отдела российского Гринпис Куксин.

Видео Гринпис России

Пожар происходит на территории, где леса горели 12 лет назад. Точные причины возникновения возгораний пока неизвестны. Но с учётом отсутствия гроз пожары, скорее всего, произошли по вине людей. Жара, сильная почвенная засуха и ветер усугубляют ситуацию. Об этом сообщает Гринпис России.

Дым от рязанских горящих лесов дошёл до Москвы. По данным сайта IQAir, пик повышения содержания мелких взвешенных частей в столице пришёлся на 7 утра 18 августа. Сейчас концентрация PM2.5 в воздухе Москвы в 1,4 раза превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение качества воздуха.

Концентрация PM2.5 в воздухе Рязани сейчас в 2,8 раз выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.