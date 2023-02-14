ОСФР по Рязанской области: большинство жителей региона тратят материнский капитал на жильё

За 2022 год в Рязанской области было выдано свыше 5 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал. Сумма средств, направленных по заявлениям рязанцев о распоряжении капиталом, в 2022 году превысила 2,3 миллиарда рублей. Использовать средства капитала можно по пяти направлениям:

улучшение жилищных условий;

получение образования ребенком (детьми);

накопительная пенсия мамы;

социальная адаптация детей-инвалидов;

ежемесячные выплаты семьям с низким доходом.

Большинство рязанских семей направляют средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Это можно сделать при достижении ребенком возраста 3-х лет, если речь идёт о купле – продаже жилья, или индивидуальном строительстве без кредитования. В Рязанской области этой возможностью в 2022 году воспользовались свыше 700 человек. С использованием кредитов и займов (для уплаты основного долга и процентов, а также первоначального взноса) тратить материнский капитал на жильё можно в любое время после появления ребёнка. На эти цели в 2022 году материнский капитал направило более 3000 рязанцев.

На образование материнский капитал можно направить, когда ребенку исполнится 3 года. Исключение составляет дошкольное образование – в этом случае средствами можно распорядиться в любое время. Правом обучать детей за счёт материнского капитала в 2022 году воспользовались 1354 жителя региона.

Также средства капитала могут быть включены в состав пенсионных накоплений владельца сертификата. Их можно будет получить после выхода на пенсию. На данный момент это направление в Рязанской области выбрали всего 15 человек.

В 2022 году ежемесячная выплата из средств материнского капитала была произведена 1557 рязанским семьям. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала полагается владельцам сертификата, у которых есть ребенок в возрасте до 3-х лет, а доход в семье ниже двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Для назначения выплаты доход на каждого члена семьи в Рязанской области в 2023 году не должен превышать 25 588 рублей. Выплаты из средств материнского капитала в 2023 году составили ежемесячно по 13 155 рублей.