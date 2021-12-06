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Понедельник, 6 декабря, 2021
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Орловского чиновника и его супругу подозревают в избиении и публичном оскорблении полицейских

Александр Ильин

Следственный комитет Орловской области возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Новосильского района и его супруги по ч.1 ст. 318 УК РФ и 319 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти), сообщает пресс-служба ведомства. 

По данным правоохранителей, вечером 2 декабря подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников полиции на одной из улиц в городе Новосиле Орловской области, а также публично оскорбили их. 

«В отношении подозреваемых в совершении преступлений проводятся все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается. 

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