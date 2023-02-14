Опубликованы фото с места пожара с тремя погибшими в Дубровичах под Рязанью

В Рязанской области 14 февраля 2023 года произошел пожар в частном доме на улице Свободы в селе Дубровичи Рязанского района. При пожаре погибли три человека — хозяин дома и две его знакомые.

В связи со случившимся МСО СУ СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. На месте происшествия проведён осмотр, а также назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.