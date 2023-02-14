Вторник, 14 февраля, 2023
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Опубликованы фото с места пожара с тремя погибшими в Дубровичах под Рязанью

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В Рязанской области 14 февраля 2023 года произошел пожар в частном доме на улице Свободы в селе Дубровичи Рязанского района. При пожаре погибли три человека — хозяин дома и две его знакомые.

В связи со случившимся МСО СУ СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку. На месте происшествия проведён осмотр, а также назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Опубликованы фото с места пожара с тремя погибшими в Дубровичах под Рязанью
Опубликованы фото с места пожара с тремя погибшими в Дубровичах под Рязанью
Опубликованы фото с места пожара с тремя погибшими в Дубровичах под Рязанью

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