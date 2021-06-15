Опубликовано видео ДТП у ТЦ «Атрон», в котором погибла 23-летняя девушка

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Рязанская Госавтоинспекция опубликовала видео момента смертельного ДТП у ТЦ «Атрон» в центре Рязани.

Авария случилась 15 июня, примерно в 00:34, у дома №18 по улице Ленина. 36-летний житель Москвы, водитель автомобиля «Мерседес Бенц», поворачивая на регулируемом перекрёстке налево, не пропустил «Хонда Аккорд» под управлением 24-летнего рязанца.

В результате столкновения погибла 23-летняя пассажирка «Хонды». Девушка умерла по дороге в больницу. Травмированы другая 23-летняя пассажирка «Хонды», 42-летняя пассажирка «Мерседеса». Пострадавшим оказана медицинская помощь.