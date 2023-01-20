Опубликован проект культурного центра «Тарковский»

— Культурный центр — как оазис иного течения времени, место созерцания, место уединения, растворения в природе, и место, в котором рассказывается о жизни и творчестве режиссера, где происходит работа над интерпретацией и расшифровкой мировоззрения мастера. Стояла задача выразить режиссера и его фильмы в самом объекте, чутко отобрать, интерпретировать и сделать заметными образы Тарковского в пространстве центра, — описывают работу архитекторы.