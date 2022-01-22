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Суббота, 22 января, 2022
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Опубликован фоторобот подозреваемого в тройном убийстве под Омском

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

Полицейские составили фоторобот мужчины, подозреваемого в убийстве двух взрослых и ребёнка в Омской области. Снимок публикует Telegram-канал «Shot». 

Уточняется, что внешность человека запомнила 14-летняя девочка, которая смогла сбежать из квартиры вместе с 6-летним братом. 

Напомним, трагедия случилось 22 января в частном доме в селе Юрьевка под Омском. Неизвестный пришёл в дом и зарезал 36-летнюю женщину, 38-летнего мужчину и 10-летнюю девочку. Двое других детей сбежали через окно к соседям и попросили помощи. 

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Ранее в Сети появилась ориентировка на подозреваемого, где предупреждалось, что он может иметь при себе холодное оружие. 

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