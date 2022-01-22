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В Павлоградском районе Омской области неизвестный зарезал двух взрослых и ребёнка

Александр Ильин

Утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области обнаружили тела трёх человек с ножевыми ранениями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Среди убитых — мужчина, женщина и ребёнок 2011 года рождения. 

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц). Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры региона. 

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По информации ТАСС, в дом погибших проник неизвестный с ножом. Два подростка смогли сбежать и позвать на помощь. Преступник до сих пор не найден.  

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