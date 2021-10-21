Определены номинанты премии «За вклад в развитие и сохранение традиционной народной культуры Рязанской области». Соответствующее распоряжение 20 октября подписал губернатор Николай Любимов.

Премию присудили:

Орловой-Каменчук Ольге Николаевне, руководителю народного любительского художественного коллектива Рязанской области — театра танца «АРТ-ДАНС» муниципального автономного учреждения культуры «Дворец молодежи города Рязани» в номинации «народный танец»;

Наумовой Ольге Анатольевне, руководителю народного любительского художественного коллектива Рязанской области — вокального ансамбля «Радость» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры им. В. И. Ленина» муниципального образования — городской округ город Скопин Рязанской области в номинации «народное пение»;

Чугунову Валентину Александровичу, преподавателю по классу балалайки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 имени Е. Д. Аглинцевой» (г. Рязань) в номинации «народная музыка»;

Данкиной Ирине Викторовне, руководителю образцового коллектива Рязанской области — фольклорного ансамбля «Желаннушка» Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Новомичуринская детская школа искусств» (Пронский муниципальный район Рязанской области) в номинации «традиционная народная культура»;

Бауровой Светлане Николаевне, руководителю студии декоративно-прикладного искусства Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культурного развития» (г. Касимов) в номинации «народный мастер в области декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов, преподаватель декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов».