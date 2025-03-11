Бесконтактная оплата с помощью смартфона удобна, но используемая для этого технология NFC несет риски кражи средств с привязанной карты. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, NFC позволяет совершать платежи без физической карты, но одновременно дает мошенникам возможность получить доступ к деньгам жертвы.

«Как правило, злоумышленники разыгрывают следующую схему: поступает звонок от „сотрудника банка“ с сообщением о необходимости установить новое банковское приложение, так как прежнее якобы заблокировано из-за санкций. Затем приходит SMS со ссылкой на скачивание. С виду приложение выглядит как настоящее, но на самом деле оно является вредоносным и передает мошенникам персональные и банковские данные», — объяснила Валишвили.

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После этого преступники просят жертву активировать мобильный банк, приложив карту к задней панели телефона, где расположен модуль NFC. Фейковое приложение считывает данные карты и создает ее виртуальный дубликат. Затем мошенники могут снимать деньги в банкомате, используя этот «слепок» карты.

По словам эксперта, крупные банки постоянно совершенствуют системы защиты и могут распознавать подозрительные операции. Например, если карта выпущена и обычно используется в Москве, а деньги пытаются снять в Екатеринбурге, система может заблокировать транзакцию. Впрочем, это не гарантирует полной защиты, не все мошеннические схемы можно предотвратить.

Единственный надежный способ уберечь себя — никогда не скачивать сомнительное программное обеспечение, особенно по просьбе звонящего, представляющегося сотрудником банка.

«Если вам действительно нужно скачать или обновить банковское приложение, заходите только на официальный сайт банка или обращайтесь в его отделение, где сотрудники помогут и проконсультируют по всем важным вопросам», — подчеркнула Валишвили.