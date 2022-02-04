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Пятница, 4 февраля, 2022

Онколог Петровский назвал единственный способ не пропустить у себя рак

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Онколог Петровский назвал единственный способ не пропустить у себя рак

7info
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Единственный способ не пропустить у себя рак — своевременно проходить обследования у врача. Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский.

Врач отметил, что каких-либо специфических симптомов у онкологического заболевания нет, боли появляются только на поздних стадиях, когда рак уже запущен.

Онкологические заболевания проявляются по-разному. Например, повышенное давление может быть симптомом опухоли коры надпочечников. Самостоятельно, без врача человек не сможет выявить наличие злокачественной опухоли.

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Петровский советует сначала обратиться к терапевту, который, в случае необходимости, направит к онкологу.

Специалист заявил, что рак — болезнь пожилых людей, средний возраст заболевших — около 60 дет. С возрастом обязательно нужно регулярно проходить осмотр у специалистов.

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