Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших с шестого этажа в Ногинске

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что дети, которые выпали из окна на шестом этаже в Ногинске, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, пишут «Известия».
По словам Мишоновой, 3-летний мальчик упал на клумбу, второго — 2-летнего — успели поймать прохожие.
Мишонова добавила, что инцидент случился, когда мать находилась на работе, отец отлучился в магазин.
Напомним, дети выпали из окна вечером 3 мая. Происшествие сняли на видео очевидцы.