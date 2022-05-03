Омбудсмен рассказала о состоянии детей, выпавших с шестого этажа в Ногинске

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что дети, которые выпали из окна на шестом этаже в Ногинске, находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, пишут «Известия».

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По словам Мишоновой, 3-летний мальчик упал на клумбу, второго — 2-летнего — успели поймать прохожие.

«Сейчас братья в больнице, врачи говорят, что они в состоянии средней тяжести», — сказала омбудсмен.

Мишонова добавила, что инцидент случился, когда мать находилась на работе, отец отлучился в магазин.

Напомним, дети выпали из окна вечером 3 мая. Происшествие сняли на видео очевидцы.