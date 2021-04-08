Омбудсмен осудил ярославских чиновников, не пустивших СМИ в муниципалитет

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин негативно высказался о правилах в муниципалитете Ярославля, пишет «76.RU».

Ранее заместитель редактора портала Анна Елкина не смогла попасть на заседание представительного органа. Журналистку не пустили туда, ссылаясь на различные внутренние регламенты.

По мнению омбудсмена, правило, согласно которому гражданин должен подать письменное заявление за два дня до заседания, делает затруднительным посещение муниципалитета. Подчеркивается, что один из ярославцев столкнулся с подобной ситуацией в прошлом году.

«Человек, житель Ярославля, который хотел бы видеть все, должен иметь возможность. Я квалифицировал это как нарушение прав человека и направил официальное заключение в муниципалитет», – пояснил Бабуркин.

По его словам, в муниципалитете обещали внести изменения в регламент и обратили внимание на важность наличия альтернативных вариантов подачи заявления, например, в электронном виде.

Однако, как пишет СМИ, двухдневный срок подачи заявления в муниципалитете так и не пересмотрели.

«Что значит не пустить журналиста на заседание? Это их работа, это интересы общества, да и интересы самого представительного органа. Странно. Для меня это аксиома, что тут должна быть полная открытость и прозрачность», – возмутился омбудсмен.

Уточняется, что для журналистов работает правило, согласно которому СМИ должны заранее подавать списки журналистов, которые планируют посетить мэрию или муниципалитет.