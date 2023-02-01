Среда, 1 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Олег Нагибин назначен главврачом детского санатория в Кирицах

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Фото с сайта Минздрава РФ

Главным врачом детского туберкулёзного санатория «Кирицы» приказом министра здравоохранения РФ с 1 февраля назначен Олег Нагибин. Об этом пишет издательство «Пресса», ссылаясь на самого главврача.

Санаторий в Спасском районе специализируется на лечении детей с туберкулёзом и сопутствующими заболеваниями. Это единственное в регионе лечебное учреждение федерального подчинения.

Олег Нагибин — врач-рентгенолог, организатор здравоохранения, кандидат медицинских наук, доцент, заслуженный работник здравоохранения.

Более 6 лет в 2000-х годах Олег Нагибин возглавлял Областной детский туберкулёзный санаторий в Солотче. С 2008 по 2020 годы был главврачом Рязанской городской поликлиники №2, с 2020 года – организатором и руководителем рязанского Центра ядерной медицины.

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