Олег и Александр Шепсы рассказали о своем примирении

25 декабря в преддверии Нового года в программу «УТРО.ТНТ» (16+) в гости к Анатолию Цою и Анжелике Стубайло пришли братья-медиумы Александр и Олег Шепсы.

Олег стал членом жюри во втором сезоне «Экстрасенсы. Реванш». Благодаря этому проекту у участников есть возможность пройти в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Финал второго сезона состоится уже в эту субботу в 18:30 на ТНТ. В студии утреннего шоу младший Шепс поделился впечатлениями от проекта и новой для себя роли в нем:

«Это было очень круто, нереальный опыт, большая ответственность. Поначалу было очень сложно судить, потому что ты решаешь судьбу человека на этом проекте – проходит он дальше или нет. Смотришь ему в глаза и прямо перед ним принимаешь решение какую оценку ему ставишь и от этого зависит попадает он дальше в «Битву сильнейших» или нет. Но, с каждой новой серией, с каждым новым выпуском, как-то уже сноровку приобретаешь, выстраиваешь свою стратегию оценивания. Мне было по кайфу».

Также, братья Шепсы раскрыли секрет ведущим и зрителям «УТРО.ТНТ» одного из выпусков проекта «Экстрасенсы. Реванш», когда Олег вслепую понял, что среди участников находится Александр. Несмотря на то, что между медиумами есть братская связь дело оказалось в другом. Олег почувствовал знакомый парфюм.

«Мы проходили мимо в этих балахонах, и я увидел, что он уже тогда засуетился. Он меня и не узнал, где я дальше. Парфюм уловил, а дальше меня и не увидел», – прокомментировал Александр.

Кроме того, братья наконец помирились, о чем рассказали в студии утренней программы.

«Никаких ссор больше нет, это все остается в прошлом…», – поделился Олег Шепс.