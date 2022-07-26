Окский заповедник показал видео с попавшим на фотоловушку медведем

Прошлой осенью после долгого отсутствия на территории Окского заповедника снова появился медведь. Его проход зафиксировала фотоловушка. Посмотреть на видео, чем же занимался этот редкий для наших мест зверь, предлагает старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Надежда Панкова.

Большая часть фотоловушек в заповеднике стоит возле кабаньих чесалок, или, как их еще называют, сигнальных деревьев. Кабаньи чесалки привлекают не только кабанов. Звери, проходящие по тропе, любят подходить к чесалке, чтобы как минимум ее обнюхать, а как максимум – пометить. По сути, кабаны создали в лесу сеть «столбов для объявлений», и многие лесные обитатели оставляют на них свои запаховые сообщения сородичам.

Не стал исключением и медведь. С интересом обнюхав чесалку, он встал на задние лапы и потерся о дерево спиной! Надо сказать, что медведи в местах своего обитания сами создают себе чесалки (медвежьи деревья), раздирая кору когтями до смолы. Там, где медведи живут вместе с кабанами, они часто пользуются одними и теми же деревьями.

Итак, в лесу появился новый запах – запах медведя. Как же относятся к нему сами создатели и главные пользователи чесалок – кабаны? Об этом мы узнаем из короткого видео, смонтированного из материалов, отснятых фотоловушками.

Кстати, по видео можно определить пол медведя – мужской. С мая по июль у медведей брачный период, и самцы бродят по территории в поисках самок. Учитывая то, как редки в наших краях медведи, мише будет непросто найти себе подругу.