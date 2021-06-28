Оглашён приговор убийце рязанского бизнесмена Заварзина

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Рязанский Облсуд вынес обвинительный приговор в отношении 38-летнего жителя Украины, совершившего убийство бизнесмена Александра Заварзина. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Суд установил, что в феврале 2018 года мужчина прибыл в Россию, чтобы совершить убийство по найму. В качестве вознаграждения за преступление ему предложили зарплату 200 тыс. рублей ежемесячно в одной из столичных организаций. От заказчиков исполнитель получил нож, фотографию Заварзина и 50 тысяч рублей на расходы.

В течение нескольких дней мужчина следил за бизнесменом, затем прибыл к его дому и нанёс 11 ударов ножом. Заварзин от полученных ударов скончался в больнице, а исполнитель заказа пустился в бега.

Поймать его удалось в Польше, мужчину экстрадировали в РФ. На судебном заседании он признал свою вину, раскаялся, затем всячески способствовал расследованию преступления.

Суд назначил убийце Заварзина наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.