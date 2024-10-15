Офтальмолог рассказал, как рассчитать безопасное для глаз расстояние до телевизора

Офтальмолог Кирилл Светлаков объяснил, как правильно рассчитать оптимальное расстояние до телевизора для комфортного просмотра. В беседе с NEWS.ru специалист сообщил, что для этого необходимо умножить высоту экрана на три. Например, если высота телевизора составляет один метр, идеальное расстояние для просмотра будет три метра.

Для телевизоров с диагональю 55 дюймов (139 см) оптимальное расстояние от глаз обычно составляет около 2,5 метра. Это позволяет избежать чрезмерного напряжения глаз и обеспечить комфортный просмотр.

Для мониторов компьютеров или ноутбуков действует другое правило. Светлаков рекомендует умножать диагональ экрана в дюймах на четыре. Таким образом, для монитора с диагональю 24 дюйма (60 см) оптимальное расстояние от глаз составит примерно 2,4 метра.

Не совсем, правда, понятно, как работать на таком расстоянии от монитора.

При просмотре телевизора детьми дистанция должна быть больше трех метров, также важно, чтобы освещение было хорошим, и ребенок не перенапрягал глаза. Эксперт отметил, что просмотр не должен длиться более 40 минут, а телевизор должен иметь минимальный уровень синего спектра и высокую частоту обновления для комфортного восприятия изображения.