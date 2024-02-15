Односельчанка рассказала о семье погибшего в Рязани Ивана Брысина

— Помню, папе нашему плохо было, инсульт. А все заметено кругом. Мама Ивана пешком шла… Позже отец Ивана добился, чтобы трактор дали, расчистил… И Ваня такой же добрый был, светлый, общительный, — рассказала журналистам односельчанка.