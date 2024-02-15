Односельчанка рассказала о семье погибшего в Рязани Ивана Брысина

Мать Ивана Брысина работает фельдшером, отец трудится в фермерском хозяйстве, рассказала «КП в Рязани» односельчанка студента.
Напомним, активист Иван Брысин пропал в Рязани вечером 9 февраля. Днём 11 числа тело молодого человека нашли в реке Лыбедь в центре города.
Брысин родом из села Морозовы Борки Сапожковского района Рязанской области.
По словам односельчанки, мать Ивана добрейший и отзывчивый человек. Супруг в любую погоду готов отвезти её к людям, которым требуется медицинская помощь.
Женщина называет умершего Брысина порядочным парнем.