Четверг, 15 февраля, 2024

Односельчанка рассказала о семье погибшего в Рязани Ивана Брысина

Автор: 7info

Опубликовано

Иван Брысин, фото с личной страницы ВКонтакте

Мать Ивана Брысина работает фельдшером, отец трудится в фермерском хозяйстве, рассказала «КП в Рязани» односельчанка студента.

Напомним, активист Иван Брысин пропал в Рязани вечером 9 февраля. Днём 11 числа тело молодого человека нашли в реке Лыбедь в центре города.

Брысин родом из села Морозовы Борки Сапожковского района Рязанской области.

По словам односельчанки, мать Ивана добрейший и отзывчивый человек. Супруг в любую погоду готов отвезти её к людям, которым требуется медицинская помощь.

— Помню, папе нашему плохо было, инсульт. А все заметено кругом. Мама Ивана пешком шла… Позже отец Ивана добился, чтобы трактор дали, расчистил… И Ваня такой же добрый был, светлый, общительный, — рассказала журналистам односельчанка.

Женщина называет умершего Брысина порядочным парнем.

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