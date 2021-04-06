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Вторник, 6 апреля, 2021
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Один человек пострадал в результате столкновения «Лады Весты» и «Фольксваген Поло» в Рязани

Елена Лобанова
Фото пресс-службы УМВД по Рязанской области

В понедельник, 5 апреля, в Рязани столкнулись «Лада Веста» и «Фольксваген Поло». В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Авария произошла примерно в 13:15 возле дома №31 по Московскому шоссе. По предварительной информации, 21-летний рязанец за рулем «Лады Весты» завершал маневр на запрещающий сигнал светофора. В этот же момент на разрешающий сигнал поворачивал налево 33-летний мужчина на «Фольксваген Поло». В результате произошло столкновение. 

— Водитель «Лады» получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении. 

По факту ДТП проводится проверка.

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