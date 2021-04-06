Один человек пострадал в результате столкновения «Лады Весты» и «Фольксваген Поло» в Рязани

В понедельник, 5 апреля, в Рязани столкнулись «Лада Веста» и «Фольксваген Поло». В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла примерно в 13:15 возле дома №31 по Московскому шоссе. По предварительной информации, 21-летний рязанец за рулем «Лады Весты» завершал маневр на запрещающий сигнал светофора. В этот же момент на разрешающий сигнал поворачивал налево 33-летний мужчина на «Фольксваген Поло». В результате произошло столкновение.

— Водитель «Лады» получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.