Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Рязанской области

25 июня в Шацком районе произошло смертельное ДТП с участием BMW и Kia Rio. Предварительные сведения сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

Всё случилось около 21:55 на 390-м километре трассы М5 Урал. BMW под управлением 34-летнего жителя Астраханской области столкнулся с Kia Rio, за рулём которого находился 51-летний житель Шацкого района.

Водитель Kia скончался на месте от полученных травм. Водитель BMW, а также его 34-летняя, 19-летний и 9-летний пассажиры госпитализированы с травмами.

Ведётся проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.