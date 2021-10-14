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Четверг, 14 октября, 2021
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Обнаружен труп пропавшего 15-летнего рязанца Романа Ф.

7info

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Вечером в среду, 13 октября, оперативники обнаружили тело пропавшего 15-летнего жителя Рязанского района Роман Ф. Об этом, со ссылкой на информированный источник, сообщает РЗН.инфо.

Напомним, 15-летний Роман пропал в посёлке Учхоза Стенькино 8 октября. С тех пор шли его поиски.

По данным СМИ, тело обнаружили в Хирино, недалеко от коровников. Труп был присыпан землёй. По подозрению в убийстве задержаны 52-летний отчим подростка со своей 28-летней сожительницей.

Задержанный мужчина ранее был судим за кражу, в его доме нашли кровь.

Отметим, что сообщения о смерти мальчика на странице ПСО «Лиза Алерт» на данный момент нет. Также нет официальных сведений.

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