Облдума приняла законопроект о поддержке начинающих рязанских бизнесменов

В понедельник, 27 сентября, Рязанская областная Дума приняла в первом и втором чтениях изменения в Закон «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Рязанской области».

Закон направлен на поддержку начинающих предпринимателей. Для них перечень видов деятельности, по которым в первые два года устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, дополняется новыми позициями. В их числе: производство мяса и рыбы, готовых пищевых продуктов, физкультурно-спортивная, творческая, культурно-досуговая, исследовательская деятельность, производство изделий из текстиля, бумаги, картона, а также бижутерии и игрушек.

По упрощенной системе налогообложения право на применение указанной ставки предоставлено также предпринимателям, осуществляющим производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств.

Начинающие бизнесмены смогут воспользоваться нулевой ставкой до 1 января 2024 года. Эта мера поддержки позволит снизить налоговую нагрузку и поддержать их в сложной экономической ситуации.

Вопрос установления налоговой ставки 0 процентов обсуждался с представителями предпринимательского сообщества, предложения которых были учтены при разработке законопроекта.