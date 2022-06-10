Облдума назначила выборы губернатора Рязанской области

В пятницу, 10 июня, на заседании регионального парламента депутаты приняли проект постановления «О назначении выборов губернатора Рязанской области».

Согласно документу, выборы главы региона будут проходить 11 сентября 2022 года, в Единый день голосования. Как пояснил председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Жукаев, выборы назначаются не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до их начала. Постановление о назначении выборов губернатора вступит в силу со дня его официальной публикации.

Кроме того, на заседании парламентарии одобрили предложение президиума центрального совета социалистической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» о назначении членом избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса Дмитрия Гиды.