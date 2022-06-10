23.4 C
Рязань
Пятница, 10 июня, 2022

Облдума назначила выборы губернатора Рязанской области

spot_img
7info7

Облдума назначила выборы губернатора Рязанской области

В пятницу, 10 июня, на заседании регионального парламента депутаты приняли проект постановления «О назначении выборов губернатора Рязанской области».

Согласно документу, выборы главы региона будут проходить 11 сентября 2022 года, в Единый день голосования. Как пояснил председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Жукаев, выборы назначаются не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до их начала. Постановление о назначении выборов губернатора вступит в силу со дня его официальной публикации.

Кроме того, на заседании парламентарии одобрили предложение президиума центрального совета социалистической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» о назначении членом избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса Дмитрия Гиды.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7