Четверг, 12 января, 2023
Татьяна Проводина

Объём господдержки аграриев Рязанской области в 2022 году превысил 3,5 млрд рублей

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В 2022 году АПК Рязанской области получил государственную поддержку на общую сумму 3,54 млрд рублей, что на 6% превысило показатель 2021 года. Итоги подвели в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Субсидии, гранты и социальные выплаты получили сельхозтоваропроизводители, пищевые и перерабатывающие предприятия, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и работающие в АПК. Из федерального бюджета поступило 2,38 млрд рублей, из областного – 1,16 млрд рублей.

Аграриям Рязанской области предоставляется свыше 30 видов господдержки. Например, на субсидии растениеводам было выделено примерно 1,2 млрд рублей, на поддержку животноводства – 626 млн, на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства  – 249 млн рублей.

Гранты малым формам хозяйствования составили 131 млн рублей. Предприятия пищевой промышленности – производители хлеба и переработчики молока – получили 128 млн рублей. На реализацию проектов по развитию сельских территорий направили 589 млн рублей.

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