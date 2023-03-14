Вторник, 14 марта, 2023
Татьяна Проводина

Нужны ли в Рязани большие коммерческие автобусы?

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Изображение от Drazen Zigic на Freepik

Почему в Рязани нет ни одного коммерческого автобуса большой вместимости? С таким вопросом к горожанам обратились активисты stvchannel — Рязань: о городской среде.

Отмечается, что раньше в Рязани были большие частные автобусы, но потом исчезли. А в некоторых соседних городах, к примеру, Тамбове и Владимире, такой транспорт есть.

Рязанцам предлагают присылать свои идеи для обсуждения в личные сообщения группы ВКонтакте или в бот обратной связи в Telegram.

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