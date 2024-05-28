НТВ приступил к съёмкам нового сезона сериала «Чужой район»

НТВ объявил о старте съёмок нового сезона детектива «Чужой район» (16+). С момента окончания предыдущего сезона прошло 10 лет, сообщает пресс-служба телеканала.

В центре истории – сотрудник уголовного розыска Санкт-Петербурга Андрей Фролов, которого перевели в участковые отдалённого и непростого городского района «Красный молот». Главные роли в сериале сыграли Денис Рожков и Кирилл Полухин.

Премьера сериала «Чужой район» состоялась на телеканале НТВ в 2011 году. Третий сезон был показан в 2014 году. В нём на Фролова (Денис Рожков) заводили уголовное дело – его обвиняли в убийстве офицера из главного управления. Однако главному герою удалось выйти из СИЗО и с помощью участкового Свистунова (Кирилл Полухин) выяснить, кто и зачем его так подставил, найти тех, кто стоит за всем происходящим в районе.

По сюжету с момента событий предыдущего сезона, как и в реальной жизни, прошло 10 лет. Майор Андрей Фролов вернулся в уголовный розыск Санкт-Петербурга и дослужился до старшего опера. Вместе с Веней Солнцевым (Сергей Колос) он готовит операцию по задержанию банды фальшивомонетчиков, но её срывает сантехник Гришин (Игорь Вуколов) из «Красного молота». Андрею всё-таки удаётся задержать лидера преступной группы, однако уже на следующий день его отпускают на свободу из-за отсутствия улик. В связи с этим руководство снова отправляет Фролова в «Красный молот».

Андрей Коршунов, режиссёр-постановщик: «Первый съёмочный день для нас всегда праздник. Рад приступить к работе спустя 10 лет, встретиться с командой. Хочется отметить, что атмосфера на съёмочной площадке не изменилась, сохранился не только актёрский состав, но и настрой в целом. Мы снимаем иронический детектив, в центре истории – люди этого района и окружающий их мир. У каждого персонажа своя роль и характер, мы показываем, как они существуют, варятся в этом котле. Немного волнительно, ведь надо держать марку, удивлять зрителя и поднимать планку выше».

На первый взгляд в «Красном молоте» ничего не изменилось: участковый Свистунов, как и прежде, бьёт баклуши, Климов (Вячеслав Аркунов) и Макаров (Алексей Одинг) «зарабатывают» на местных бизнесменах, Рафик (Артур Мкртчян) в очередной раз ввязывается в новый бизнес и вновь прогорает. Самое забавное, что район «Красный молот» в последние годы считается одним из наиболее безопасных. Чужие бандиты в него не заходят, а местные у себя дома не беспредельничают. Тем не менее в один день всё меняется. Бывшая подруга главного героя Ирина (Екатерина Проскурина), которая вышла замуж за криминального авторитета Сыча (Юрий Архангельский), просит Андрея о срочной встрече. Она хочет посоветоваться с ним и показать некие документы, но погибает прямо у него на глазах. В ходе расследования её смерти выясняется, что в «Красном молоте» не всё так просто.

Денис Рожков, исполнитель роли Фролова: «Конечно, я рад вернуться к проекту, это очень приятные эмоции! Зрители до сих пор ждут продолжения «Чужого района», хотя прошло уже 10 лет с того момента, как мы закончили снимать предыдущий сезон. Это важный для меня проект, я занимался им очень плотно. Когда мы снимали первые сезоны, я бился над тем, чтобы в сериале сделали упор на юмор. В результате «Чужой район» стал очень популярен».

Сценарий четвёртого сезона детективного сериала написал Андрей Тумаркин, который работал над предыдущими частями «Чужого района». Актёрский состав тоже почти не изменился, каждый персонаж повзрослел, у кого-то произошли перемены, для других время будто застыло. Среди тех, кто остался на своём месте – участковый Свистунов в исполнении Кирилла Полухина.

Съёмки традиционно проходят Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фото: PR НТВ