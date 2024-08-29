НТВ покажет документальный фильм о цифровизации российского образование

В пятницу, 30 августа, в эфире телеканала НТВ состоится премьера документального фильма «МЭШ. Цифра в образовании». Картина расскажет о том, как в России проходит цифровизация образования и о главной цифровой образовательной платформе страны – «Московской электронной школе».

Цифровизация образования – неизбежное будущее. Но не стоит бояться того, что «цифра» заменит обычного учителя. «Цифра» – это помощник, инструмент для учеников, учителей, родителей и школьных администраторов. Главная цифровая образовательная платформа России – «Московская электронная школа». Она была запущена в 2016 году и сегодня является одной из крупнейших в мире цифровых образовательных платформ – как по числу пользователей, так и по разнообразию сервисов и инструментов. Сегодня любой человек в России, имеющий доступ в интернет, может воспользоваться огромной библиотекой уроков МЭШ и изучить любую тему. Но технологии развиваются и, например, в школах Калуги, Подольска и Казани уже действует система «Моя школа», которая предоставляет те же возможности, что и «МЭШ».

Как родители разбираются с новыми технологиями? Как живут при цифровом контроле посещаемости и оценок ученики? Почему пора забыть о справке от врача для школы? Какой будет школа будущего? И как уже сегодня сдать ЕГЭ без лишних усилий? Об этом расскажет документальный фильм «МЭШ. Цифра в образовании».

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