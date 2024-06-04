Новым зарубежным партнером РГУ стал палестинский Университет Аль-Истикляль

Новым зарубежным партнером РГУ имени С.А. Есенина стал Университет Аль-Истикляль (Государство Палестина, г. Вифлеем).

Договор о сотрудничестве заключили 4 июня. Документ подписали и.о. ректора РГУ Лариса Лазуткина и ректор университета Аль-Истикляль Нуреддин Абу Алруб.

РГУ уже несколько лет плодотворно работает с Центром русского языка и культуры имени Сергея Есенина, открытым в 2017 году в палестинском университете Аль-Истикляль.

Подписанный договор предусматривает развитие межвузовского взаимодействия по широкому спектру направлений в образовательной и научной сферах. Достигнута договоренность с коллегами из палестинского вуза о совместном участии в мероприятиях на паритетной основе.