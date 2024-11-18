Понедельник, 18 ноября, 2024
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Новый зампред рязанского правительства Халиков оказался участником СВО

Дата публикации

Валерия Мединская

18 ноября в правительстве Рязанской области назначен новый зампред. Это 28-летний чиновник Рустам Халиков. Согласно официальной биографии, которая опубликована на сайте, он был на СВО.

В публикации говорится, что Халиков в 2022 году работал в зоне спецоперации. Он занимался вопросами тылового обеспечения.

О новом зампреде также известно, что он родился в Саратове, учился в Москве. Работал на различных должностях в правительстве РФ и мэрии Москвы.

Несколько лет назад глянцевое издание включало Рустама Халикова в свой рейтинг завидных московских женихов. По всей видимости, с того момента семейное положение Халикова изменилось. Мужчина женат и воспитывает сына.

Среди зампредов правительства Рязанской области Рустам Халиков — самый молодой. До назначения Халикова самым молодым зампредом был Артём Никитин. Он старше Рустама Халикова на год.

С подробной биографией Рустама Халикова можно познакомиться по ссылке.

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