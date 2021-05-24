Новый сезон рыбатлона стартовал с отличным клёвом

- Advertisement -

22 мая 2021 года в Рязани стартовал новый сезон поплавочного рыбатлона. В честь 10-летия, которое будет праздноваться 28 мая, организаторы изготовили новые стартовые майки. А открытие впервые прошло на Рюминском пруду, прямо у главного стадиона региона. Погода была, пожалуй, самая комфортная для этого вида спорта – не слишком жарко, без дождя и сильного ветра. Да и рыба не подвела.

Старт и бег проходили на самом стадионе ЦСК, так что опытные бегуны очень оценили покрытие, по которому бежать было весьма приятно. Чемпионом стал житель подмосковной Коломны Ярослав Егоршин – 13 минут 11 секунд. 2 место — Михаил Рудзинский. Он – второй. Третье место занял Сергей Волгин. Все призеры уложились в 15 минут. Среди девушек лучшей стала рязанка Оксана Громова. Она, кстати, 10-я среди всех стартовавших. По две рыбы в итоге поймали 38 человек. Многие смогли выловить по одной.

На этом этапе впервые провели награждение и среди детей до 12 лет. Лучших выявили с помощью штрафного круга. Егор Шамрай вписал себя в историю рыбатлона, как первый победитель в этой номинации.

На награждении был поставлен рекорд рыбатлона по призам. В итоге почти 40 человек получили разнообразные подарки от партнеров рыбатлона.

2-й этап пройдет 20 июня на озере Жемчужном (Жидень) под Рязанью в Загородном Курорте «Окская Жемчужина». Регистрация участников уже началась на сайте rybatlon.ru. Приглашаем к участию всех желающих!

Генеральный партнёр – магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском

Главные партнеры – инвестиционная компания «ФИНАМ», питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф), Техническая поддержка – Продюсерский Центр «МЕДИА-ФОРМАТ», Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», интернет-магазин «ПРО-РЫБАК», магазин «ТВОЙ СКУТЕР», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», компания «ДУНАЕВ», компания «ПРАКТИК», компания «ПРАКТИК АКТИВ», компания «AZOR FISHING», инструменты «ЕРМАК», SUP-СЁРФИНГ Рязань.

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 НОВОСТЕЙ», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, газета «PRO-ГОРОД РЯЗАНЬ», интернет-портал «РЫБКОМ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА», журнал «ТЕЛЕСЕМЬ», проект «РЫБАLOVE».

Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Организаторы выражают благодарность директору «Спортивной школы олимпийского резерва Центрального спортивного комплекса» А.В. Морозову за помощь в проведении соревнований.