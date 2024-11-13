Новый директор «Ростелекома» в Тульской и Рязанской областях рассказал о своих планах

11 ноября состоялся пресс-ланч, посвященный назначению нового директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях. На встрече присутствовали Юрий Солдатенков, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком», Вера Кузнецова, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком», а также журналисты из Тулы и Рязани.

Руслан Юсупов, новый руководитель филиала, ранее занимавший должность директора филиала в Смоленской области, представил свои рабочие планы, которые включают в себя знакомство с регионами и развитие плотного сотрудничества с журналистами. В частности, Юсупов подчеркнул важность грядущего старта нового этапа конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее».

Юсупов сменил на этом посту Ивана Анашкина, который перешел на должность руководителя АО «Максима Телеком» (совместное предприятие «Ростелекома» и Московского метрополитена).

На встрече также обсудили имеющиеся услуги Ростелекома и оценили их потенциал, многозадачность и востребованность среди клиентов.

Реклама: ПАО «Ростелеком», ИНН: 7707049388

erid: 2VtzqupowGa