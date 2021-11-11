«Новые люди» потребовали прекратить давление на предпринимателей, записавших обращение к губернатору

Представители «Новых людей» потребовали прекратить давление на предпринимателей, записавших обращение к губернатору Николаю Любимову. Об том сообщила пресс-служба партии.

Ранее рестораторы Рязани записали видеообращение на улице Почтовой в центре города. В нём они просили разрешить заведениям общепита работать для привитых от коронавируса посетителей по вечерам. Обращением заинтересовалась полиция, начавшая проверку, не было ли происходящее массовым собранием.

Депутат Рязанской областной Думы Вадим Польевтов считает, что властям стоит прислушаться к мнению предпринимательского сообщества. Кроме того, по его мнению «недопустимо в 21 веке оказывать давление на людей, которые обратились к губернатору».