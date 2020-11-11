Журналисты выяснили, где находится не доехавший до колонии Ефремов

Актёр Михаил Ефремов сейчас находится в СИЗО-3 города Белгорода. Там он проходит карантин. Это выяснили журналисты Life.

По данным СМИ, Ефремов проведёт в СИЗО две-три недели и только потом его привезут в исправительную колонию №4 в городе Алексеевка.

Напомним, суд признал артиста виновным в пьяном ДТП в городе Москве, в результате которого погиб рязанец Сергей Захаров. Сначала Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, затем после апелляции срок снизили на полгода.

Некоторое время осуждённый оставался в СИЗО в Москве, но затем его направили в колонию в Белгородской области. СМИ называют её «звёздной» колонией, так как там уже отбывали срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.