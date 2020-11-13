Житель Подмосковья купил в Рязанской области лотерейный билет и выиграл

Житель Подмосковья приобрел счастливый билет в Рязанской области и выиграл автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе Столото.

Мужчина начал участвовать в лотереях, так как однажды его дядя выиграл более десяти тысяч рублей. При этом он покупает билеты исключительно Рязанской области, когда навещает своих родственников.

Счастливый билет 1354-го тиража «Русского лото» мужчина приобрёл на почте. В итоге билет оказался счастливым: москвич выиграл автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей.

Мужчина предпочёл вместо автомобиля забрать деньги. Их он вложит в покупку квартиры.