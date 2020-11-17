Завершился ремонт дороги на улице Прижелезнодорожной

В Рязани завершился капитальный ремонт дороги на улице Прижелезнодорожной. 16 ноября состоялась приёмка работ, пишет сайт администрации города.

Приёмку провели представители мэрии, депутаты и активная общественность. Ремонт дороги протяжённостью 2 км состоялся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его завершили раньше срока. Рабочие уложили асфальт, опилили деревья и вырубили кустарники. Вдоль дороги обустроены тротуары, обеспечено водоотведение с проезжей части, благоустроены парковочные пространства.

Подрядчик также произвел благоустройство участка производства работ – посадку кустарников, посев травы, уборку строительного мусора. Незначительные замечания со стороны комиссии будут им устранены в ближайшее время, — сообщают в мэрии.